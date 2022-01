COVID-19 : 1 144 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches

Alors que le CISSS se prépare à modifier certaines activités chirurgicales en raison de la montée du taux d'infection, le nombre confirmé de nouveaux cas positifs à la COVID-19 atteint 1 144 et on compte un nouveau décès.

Trois hospitalisations se sont ajoutées aujourd'hui pour un total de 80 en soins réguliers, 13 en soins intensifs, aucune dans les unités mère-enfant (UME) et 8 dans les unités de soins psychiatriques, pour un total de 101.

· Hôpital de Saint-Georges : 26 en soins réguliers, 5 en soins intensifs, aucune à l'Unité mère-enfant (UME), aucune en psychiatrie pour un total de 31

· Hôtel-Dieu de Lévis : 28 en soins réguliers, 8 en psychiatrie, 7 en soins intensifs, aucune à l'UME, pour un total de 43

· Hôpital de Thetford Mines : 8 en soins réguliers, 1 en soins intensifs, aucune à l'UME ni en psychiatrie, pour un total de 9

· Hôpital de Montmagny : 18 en soins réguliers, aucune en soins intensifs, aucune à l'UME ni en psychiatrie, pour un total de 18

Employés retirés du travail en raison de la COVID-19

Un total de 882 employés ont été retirés du travail en raison de la COVID, dont 83 demeurent en télétravail. Sur ces 882 employés, 674 sont confirmés positifs à la COVID. Les autres sont en isolement, notamment en raison de contacts étroits domiciliaires, dans la communauté ou au travail.

Nombre de cas par MRC

Vaccination

Depuis le 30 décembre, 6 186 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 782 962 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 82,2 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 14 486 nouveaux cas, pour un total de 680 308 personnes infectées;

- 39 nouveaux décès, pour un total de 11 820 décès;

- 1 750 hospitalisations, soit une augmentation de 158 par rapport à la veille avec 321 nouvelles entrées et 163 nouvelles sorties;

- 191 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de six (6) par rapport à la veille avec 29 nouvelles entrées et 23 nouvelles sorties;

- 55 339 prélèvements réalisés le 3 janvier.

Pour ce qui est de la vaccination, 94 191 doses administrées s'ajoutent, soit 92 506 dans les dernières 24 heures et 1 685 avant le 4 janvier, pour un total de 15 300 211 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 251 711 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 15 551 922 doses reçues par les Québécois.