COVID-19: le tiers des patients sont non-vaccinés

Le tiers des patients admis au cours de la dernière semaine dans les quatre hôpitaux de la région administrative de Chaudière-Appalaches, et atteints de la COVID-19, n'étaient pas vaccinés.

En chiffres absolus, ce sont 22 personnes non-vaccinées sur les 66 hospitalisations, indique le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

Le statut des autres hospitalisations pour la COVID-19 va comme suit:

— Vacciné une (1) dose: : une hospitalisation (1,5%)

— Vacciné deux (2) doses : 29 hospitalisations (44 %)

— Vacciné trois (3) doses : 12 hospitalisations (18,2 %)

— Statut vaccinal inconnu: 2 hospitalisations (3 %)

Par ailleurs, dans les milieux de vie pour aînés du territoire, on comptait, en date du 2 janvier, 30 éclosions en RPA (résidence pour aînés), six en RI (réseau intermédiaire), et 17 en CHSLD.

« Malgré le nombre d'éclosions qui augmente à chaque jour, l'état de santé des résidents est tout de même bon, l'effet de la troisième dose y ayant assurément un impact », fait valoir le CISSS dans sa communication des données.

Travailleurs de la santé

Pour le nombre de travailleurs du réseau de santé régionale absents en raison de la COVID, en date du 4 janvier, 778 employés étaient retirés du travail dont 78 demeurent en télétravail.

Sur ces 778 employés, 584 sont confirmés positifs à la COVID-19. Les autres sont en isolement, notamment en raison de contacts étroits domiciliaires, dans la communauté ou au travail.

Aujourd'hui, 14 travailleurs positifs à la COVID mais asymptomatiques ont été ramenés au travail, soit 4 de plus que le 3 janvier.

« Il est important de préciser que ces employés reviennent au travail mais une fois que les autres options ont été envisagée mais malheureusement sans succès comme le retour de gens de congés/vacances, le déplacement d'employés d'un autre service, le temps supplémentaire volontaire. Par ailleurs, ces employés COVID + asymptomatiques sont ramenés au travail sous certaines conditions notamment avec le port des masques N-95 pour eux et pour les gens de toute leur équipe, question de bien protéger les autres travailleurs mais aussi les usagers », ont précisé les autorités de la santé régionale.