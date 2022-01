Comment être écologique dans vos communications 

À l'heure actuelle, la dégradation de l’environnement se trouve au centre des préoccupations du monde entier. De ce fait, de nombreuses entreprises s’engagent dans la communication écologique en faveur du développement durable. Vous aussi, vous souhaitez adopter l'éco-communication, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?

Nous vous livrons quelques conseils.

Dématérialiser les supports de communication

Pour une communication écoresponsable, il faut commencer par dématérialiser les supports publicitaires. Dans un premier temps, limitez l’usage du support papier pour transmettre des informations aux clients, partenaires et commanditaires.

Toutefois, si vous devez avoir recours au papier, respectez les règles suivantes :

Pour emballer les produits, privilégier les boîtes personnalisées de packaging ;

Bien vérifier l’origine des matières premières en privilégiant les supports fabriqués en France ou dans l’Union européenne;

Choisir le bon papier en fonction du support à créer (choisir un papier léger pour un dépliant et un papier épais pour un catalogue);

Préférer les papiers recyclés et certifiés, car la fabrication de ces derniers participe à la gestion durable des forêts;

Choisir des encres végétales ou des encres à l'eau, et éviter les encres qui contiennent des métaux.

Bien choisir son public

Si vous souhaitez communiquer de façon plus responsable, vous devez bien définir votre public. En effet, dans la plupart des campagnes de communication, les responsables ne prennent pas la peine de faire un ciblage publicitaire précis. Le résultat est catastrophique, puisque des milliers, voire des millions de prospectus et de courriels sont distribués inutilement à des personnes qui ne seront jamais intéressées par le produit ou le service mis en avant.

Pourtant, en réalisant un ciblage précis, votre entreprise profite de nombreux avantages. Entre autres, vous bénéficiez d’un meilleur taux de conversion de prospects en clients. Cerise sur le gâteau : vous diminuez l’empreinte carbone de vos campagnes.

Réduire la pollution numérique

La pollution numérique est causée par les campagnes web. En effet, il n’y a pas que la communication par le biais des papiers qui contribuent à la dégradation de l’environnement.

D'après un article paru dans Les Echos, la publication d’un article émet 34 kg de CO2. Et d'après CarbonLiteracy, un pourriel non ouvert émet environ 0,3g de CO2, un courriel standard émet 4g de CO2 et un courriel avec pièce jointe émet 50g de CO2.

Si vous voulez limiter la pollution numérique de vos campagnes web, voici donc quelques actions à mettre en place :

Réduire l’empreinte carbone de l’envoi de courriels en compressant les images, en favorisant les textes bruts, en ajoutant des liens vers des ressources en ligne au lieu de pièces jointes et en nettoyant régulièrement les bases de courriel;

Réduire le poids des supports web;

Recycler les contenus et les ressources digitales.

Que des avantages

Il n’y a que des avantages à se lancer dans la communication écologique. Toutefois, même si elle contribue à améliorer votre image de marque, ne tombez surtout pas dans le greenwashing. En effet, évitez de mentir, car les mensonges peuvent vous coûter très cher.