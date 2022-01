Trente-trois patients COVID-19 à l'Hôpital de Saint-Georges

En date d'aujourd'hui, le centre hospitalier de Saint-Georges comptait 33 personnes atteintes de la COVID-19, soit 30 dans les unités de soins réguliers et trois en soins intensifs.

Voici le portrait dans les trois autres centres hospitaliers en Chaudière-Appalaches:

· Hôtel-Dieu de Lévis : 44 dans les unités de soins, huit (8) en soins intensifs, pour un total de 52.

· Hôpital de Thetford Mines : six (6) dans les unités de soins, deux (2) en soins intensifs, pour un total de huit (8).

· Hôpital de Montmagny : 16 dans les unités de soins, une (1) en soins intensifs, pour un total de 17.

Le grand total régional est donc de 110 (96 dans les unités de soins et 14 en soins intensifs).

Par ailleurs, depuis aujourd'hui, le bilan de la Santé publique régionale ne contient plus le nombre de cas confirmés et de cas actifs puisque ces indicateurs ne sont plus aussi parlants qu'auparavant, compte tenu de l’évolution actuelle de la situation épidémiologique, de l'introduction des tests rapides dans la communauté et du dépistage restreint aux clientèles prioritaires, comme les travailleurs de la santé.

Par contre, on continue de diffuser le nombre de nouveaux décès: ils sont de trois aujourd'hui. Une des personnes décédées résidait au CHSLD du Lac-Noir à Thetford, une autre sur le territoire de la MRC des Appalaches et une troisième dans la MRC des Etchemins. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches depuis le début de la pandémie atteint maintenant 428.

Statut des employés - 14 janvier

Pour le nombre d'employés absents en raison de la COVID, le CISSS en est à 787 employés retirés du travail dont 96 demeurent en télétravail. Sur ces 787 employés absents, 575 sont confirmés positifs à la COVID. Les autres sont en isolement, notamment en raison de contacts étroits domiciliaires, dans la communauté ou au travail.

Par ailleurs, quelque 93 travailleurs COVID + asymptomatiques ont été ramenés au travail jusqu'à présent, soit 10 de plus que le 13 janvier.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 7 382 nouveaux cas, pour un total de 783 102 personnes infectées. Rappelons que le nombre de cas répertorié n'est pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires;

- 68 nouveaux décès, pour un total de 12 193 décès;

- 3 085 hospitalisations, soit une augmentation de 91 par rapport à la veille avec 442 nouvelles entrées et 351 nouvelles sorties;

- 275 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de trois (3) par rapport à la veille avec 43 nouvelles entrées et 40 nouvelles sorties;

- 43 707 prélèvements réalisés le 12 janvier.

Pour ce qui est de la vaccination, 114 721 doses administrées s'ajoutent, soit 108 768 dans les dernières 24 heures et 5 953 avant le 13 janvier, pour un total de 16 195 112 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 258 137 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 16 453 249 doses reçues par les Québécois.