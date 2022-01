Deux séjours exploratoires en santé pour attirer du personnel en Beauce

Deux séjours exploratoires en santé sont prévus en mars prochain afin d'attirer de futurs médecins et du personnel pour le réseau de la santé en Beauce.

C’est grâce à l’initiative du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, que les programmes Place aux jeunes des trois territoires de la Beauce et le CISSS-CA se sont rassemblés dans ce projet.

Les deux séjours accueilleront de six à dix jeunes de partout à travers la province du 3 au 5 mars pour les futurs médecins et du 10 au 12 mars pour les autres professionnels de la santé. L’objectif de ces événements est donc, d’une part, de séduire les jeunes professionnels en santé afin de les attirer sur le territoire et, d’autre part, d’assurer une rétention de ces jeunes migrants en plus de ceux qui sont natifs de la région.

« C’est une offensive majeure pour positionner la Beauce auprès des finissants du milieu de la santé et de ceux qui ont quitté la Beauce mais qui ne sont pas revenus. On veut qu'ils tombent en amour avec la région et ses gens », a commenté Samuel Poulin.

L’organisation de ces séjours exploratoires arrive à point dans ce contexte de pénurie de main-d’œuvre, particulièrement avec cette pandémie de la COVID-19 qui frappe durement les hôpitaux.

Patrick Simard, directeur général du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, a indiqué que la Beauce compte présentement 2 000 employés dans le réseau de la santé et 130 médecins. Cependant, il manque encore 445 employés notamment 170 dans ce qui concerne les soins, 100 pour les services sociaux et la réadaptation ainsi qu’une quarantaine dans le secteur du soutien administratif.

Il s’agit d’une collaboration entre les carrefours jeunesse-emploi de Beauce-Sud et de Beauce-Nord, ainsi que du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) et les députés des deux comtés, Samuel Poulin et Luc Provençal.

Ainsi, au début du mois de mars 2022, les participants aux séjours exploratoires pourront entre autres découvrir les trois MRC de la Beauce en participant à des activités de loisir et de réseautage. Le tout sera sans frais et comprendra également les repas et les frais d’hébergement. Les places seront limitées, alors les candidats qui souhaitent participer ou qui désirent obtenir plus d’informations peuvent se rendre rapidement au www.placeauxjeunes.qc.ca\séjours-exploratoires.