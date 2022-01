Lingettes jetables: c'est bon pour la poubelle mais pas pour la toilette

La Ville de Saint-Georges veut rappeler à sa population que les lingettes jetables et les masques doivent être jetés dans les poubelles après utilisation et non dans les toilettes.

Malgré qu’ils soient inscrits sur des paquets de lingettes qu’elles se désintègrent une fois dans l’eau, cela est complètement faux. Elles sont composées entre autres de matières synthétiques qui les empêchent de se désintégrer.

Malheureusement, les tuyaux peuvent boucher et éventuellement bloquer les pompes de stations de pompage. De plus, dans leurs parcours dans le réseau, elles peuvent absorber diverses matières comme du sable ou des résidus alimentaires transformant du coup les eaux usées en déchets solides.

La Ville mentionne que ces problèmes causent des milliers de dollars en réparation. Il a été remarqué que des gens vont jusqu’à jeter leur masque jetable à la toilette. Ce ceux-ci ont le même impact sur le réseau.