Comment passer plus de temps avec ses enfants?

Les moments de qualité avec les parents sont essentiels pour le développement d’un enfant. Il faut donc trouver du temps pour ses bambins, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Mais comment faire lorsqu’on est déjà débordé par le travail et les tâches ménagères ? Suivez nos conseils !

Se faire aider

Les tâches ménagères demandent trop de temps. En effet, il faut dépoussiérer chaque recoin, faire la vaisselle, trier les linges sales et préparer à manger pour toute la famille. Il est tout à fait normal qu'après avoir passé des heures à faire le ménage, vous n’ayez plus l'énergie pour autre chose.

Pour remédier à cette situation, nous vous conseillons d’embaucher des professionnels pour s’occuper des tâches ménagères. Avec l’aide d’une femme de ménage, vous aurez toujours une maison propre et plus de temps pour vos petits. En fonction de vos besoins, la professionnelle peut intervenir tous les jours ou une fois par semaine. En outre, vous pouvez l’embaucher pour assurer des tâches bien précises : nettoyage des vitres, lessive, vaisselle, …

Mieux organiser sa journée

Souvent, nous nous fixons de nombreux objectifs au cours de la journée. Nous nous démenons alors pour essayer de les atteindre et sans le vouloir, nous nous mettons la pression au bureau comme à la maison. Pour être plus serein, nous vous conseillons d'être plus réaliste et de réduire le nombre de buts fixés au quotidien. Ainsi, vous serez moins frustré et vous aurez plus de chances de vraiment réussir dans la vie.

Pour vous aider à mieux organiser vos journées, vous pouvez aussi dresser une liste des choses à faire. Dressez 3 colonnes : tâche importante et urgente, tâche importante mais pas urgente, tâche non importante et non urgente. Inscrivez dans chaque colonne les différentes tâches que vous prévoyez de faire dans la journée. Il ne vous restera plus qu'à faire les bons choix en fonction du temps dont vous disposez.

Trouver les bonnes activités

Maintenant que vous avez un peu de temps à consacrer à vos enfants, vous ne savez pas comment vous y prendre ? Vous vous interrogez sur les meilleures activités à pratiquer ensemble ?

Pour commencer, sachez qu’il n’est pas toujours nécessaire de dépenser une somme astronomique pour divertir vos petits. Si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez simplement jouer avec eux à un jeu de leur choix. Vous pouvez par exemple courir dans toute la maison, vous chamailler et vous chatouiller un peu ou jouer à la cachette. Vous pouvez aussi organiser un repas en famille et profiter du moment pour discuter de la journée de chacun. Enfin, passer du temps avec ses enfants c’est aussi des gestes simples comme un petit massage avant d’aller au lit, une berceuse et des câlins ou encore un fou rire ensemble.

Il existe de nombreuses autres façons de passer plus de temps avec ses enfants. Vous pouvez aussi réduire vos heures au bureau ou limiter le temps que vous passez devant la télé et sur les réseaux sociaux par exemple.