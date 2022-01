4 conseils pour éviter les infiltrations d’eau

L’infiltration d’eau est un problème qui peut nuire gravement au confort dans un bâtiment. L’humidité, l’apparition des moisissures, les traces sur les murs, sont quelques-uns des signes que de l’eau s’infiltre dans votre demeure. Cela peut être dû à plusieurs causes.

Si vous avez remarqué un de ces signes, le mieux est de faire appel à un professionnel pour régler le problème. Si les signes n’apparaissent pas encore, il est toujours plus avisé de les prévenir. Voici donc quelques conseils pour éviter les infiltrations d’eau dans votre domicile ou les problèmes d'infiltration d'eau dans le sous-sol.

1. Veillez à ce que vos murs soient étanches

L’eau peut s’infiltrer au niveau des murs ou des fissures apparus sur ces derniers. Il est important de s’assurer que vos murs soient étanches et en bon état. Il existe des revêtements imperméables que l’on peut poser directement sur la surface des murs. Il est également possible de réaliser un traitement hydrofuge ou une pose de mastic.

2. Entretenez votre toiture

Le toit est la partie la plus exposée aux eaux de pluies. C’est, en conséquence, la source de pénétration d’eau que l’on retrouve le plus fréquemment. Pour éviter cela, il est essentiel de bien entretenir votre toiture. Il faut, par exemple, la démousser régulièrement pour qu’elle ne retienne pas l’humidité.

Quand il y a des tuiles et des ardoises endommagées, il est très important de penser à faire la réparation de la toiture. Vous pouvez, par ailleurs, faire appliquer une peinture imperméable pour renforcer l’étanchéité de votre toit. Il est très important de faire appel à un professionnel, car les travaux de toiture sont souvent très dangereux.

3. Inspectez les gouttières

Pour éviter les pénétrations et les infiltrations d’eau, il faut, également, nettoyer et entretenir vos gouttières. Au fil des années, des feuilles ou des débris peuvent s’y coincer et des mousses peuvent se former et les boucher. L’eau aura donc du mal à passer à travers. Vous devez penser à les nettoyer et à les entretenir fréquemment.

Si elles sont en mauvais états ou bouchées, il faut vite y remédier. Il peut même être nécessaire de les remplacer si elles sont abimées.

4. Remplacez les joints des portes et des fenêtres

Cela peut sembler minime, mais une grosse quantité d’eau peut s’infiltrer par les joints de portes et des fenêtres. Pensez donc à vérifier les joints et à les remplacer, si besoin. Si vous avez l’âme d’un bricoleur, vous pouvez faire cela vous-même. Il faut cependant vous assurer d’utiliser des matériaux de qualité.

Si cela concerne une fissure au niveau de la menuiserie, vous pouvez essayer d’y appliquer du mastic. La meilleure solution reste, toutefois, d’appeler un spécialiste.

Vous avez compris que les infiltrations d’eau peuvent avoir de multiples causes. Même si les solutions paraissent être simples, seul un professionnel saura réaliser les tâches comme il se doit. Le résultat sera meilleur et pérenne.

Les tarifs qu’offrent les professionnels dépendent grandement de l’ampleur des travaux. Vous obtiendrez facilement des devis en ligne. Les problèmes de pénétration d’eau peuvent causer des dégâts très graves. Il vaut mieux les prévenir plutôt que de les guérir !