L'ACEF-ABE offre des ateliers pour les aînés sur divers sujets

L’Association coopérative d’économie familiale Appalaches-Beauce-Etchemins (ACEF ABE) annonce les prochaines cohortes de son programme d’ateliers pour aînés « Vieillir chez soi ou déménager? ».

Après ce que plusieurs aînés ont dû vivre pendant cette pandémie, selon leurs différents milieux de vie, l’ACEF, en collaboration avec l’Association Bénévole Beauce-Sartigan (ABBS), propose un programme d’information de 11 ateliers, afin de bien se préparer avant de prendre une décision aussi importante.

Les activités sont offertes en présentiel aux résidents de la MRC Beauce-Sartigan , Robert-Cliche et des Appalaches et débuteront dès le 15 mars prochain (selon le territoire). Les gens des autres MRC ou qui préfère éviter les rassemblements peuvent quand même s’inscrire et avoir accès aux vidéos des ateliers. Marie-Claude Bilodeau, directrice générale à l’ABBS, croit que le programme et riche et sera très utiles pour les aînés et leur proche à la veille de prendre une telle décision. « Il nous fait plaisir de collaborer à ce beau projet qui réunit à la fois la mission et les objectifs de nos organisations. L’ABBS a souvent travaillé par le passé avec l’ACEF ABE et il est important d’unir nos forces pour le bien-être des aînés ».

Éric Gagnon Poulin, directeur général à l’ACEF ABE, croit que cette série d’ateliers tombe à point; « au moment où l’on constate les conditions déplorables des aînés dans certaines résidences du Québec. Il ne faut pas non plus oublier les nombreuses fermetures de RPA, surtout dans les petites localités, où l’on demande aux résidents de quitter sans un préavis raisonnable; une situation qui entraîne nécessairement le déracinement social de nos aînés, trop souvent déplacés vers les centres urbains, dans des résidences dites lucratives, et ce, loin de leur communauté », déplore M. Gagnon Poulin.

Selon Valérie Boulet, coordonnatrice des ateliers à l’ACEF ABE, le programme a été un succès lors des premières cohortes à l’automne dernier. « En me basant sur l’expérience de l’an passé, le programme a été grandement apprécié. Les participants ont particulièrement apprécié la pertinence du contenu, ainsi que l’accessibilité aux informations», souligne Mme Boulet.

Le programme de 11 ateliers

Ce programme inspiré par des aînés a pour objectif d’offrir des informations et des outils contribuant à conserver sa qualité de vie et son autonomie le plus longtemps possible. Pour atteindre cet objectif, le programme offre des informations permettant de :

Dresser un portrait clair de sa situation personnelle menant à des choix éclairés qui tiennent compte de différents aspects : budget, besoins, désirs, etc.;

Être informé des services et des ressources disponibles dans son milieu de vie pour vieillir en sécurité et préserver son autonomie;

Connaître ses droits, ses ressources et ses recours pour vivre dans la dignité.

Afin d’atteindre ces objectifs, notre programme propose différentes activités :

11 ateliers thématiques animés par des intervenants et professionnels dans leur domaine provenant de différents organismes et groupes régionaux tel le CISSS-CA, L’APPUI Chaudière-Appalaches, le CAAP-CA, Équijustice Beauce et Desjardins.

Le guide du participant contient tout le matériel présenté lors des ateliers en plus de nombreux outils pour accompagner le participant dans sa réflexion.

La plateforme web, destinée exclusivement aux participants, réunit une documentation exhaustive sur chacun des thèmes abordés. Plusieurs liens vers des ressources complémentaires externes sont également proposés.

La formation technologique individuelle et gratuite est disponible pour tous les participants et est offerte par Alphare, le centre d'alphabétisation populaire de Beauce.

Pour connaître tous les détails, bous pouvez appeler au 418-338-4755, poste 310 ou aller sur www.acef-abe.org