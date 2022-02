Des gâteries aux résidents du CHSLD de Saint-Isidore

L’organisme Vide ta sacoche, en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, a offert, dans le cadre de la Saint-Valentin, des sacs-cadeaux remplis de petites douceurs aux résidents du CHSLD de Charny et du CHSLD de Saint-Isidore.

« Notre souhait est de faire du bien aux personnes aînées en leur offrant une petite attention. Hier, grâce à la générosité de nos partenaires et de la population, nous avons remis plus de 180 sacs-cadeaux de produits d’hygiène et de cosmétiques », souligne Marie-Anik Shoiry, fondatrice et directrice générale de Vide ta sacoche.

C’est le sourire aux lèvres et le cœur rempli de joie que les résidents ont reçu leur présent. « Je suis très touché d’avoir reçu une belle attention comme ça, particulièrement en cette journée spéciale. Ça fait vraiment plaisir! », mentionne Patrick Lacombe, résident du CHSLD de Charny.