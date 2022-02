Parrainage Jeunesse reçoit 1000 $ du Club Rotary Saint-Georges

À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire, le Club Rotary de Saint-Georges a versé 1000 $ au groupe Parrainage Jeunesse pour créer un programme de bourses visant la réussite scolaire chez sa jeune clientèle.

Mentionnons que ce programme comprend deux volets. Le premier permettra de remettre 1000 $ en bourses à des jeunes poursuivant des études postsecondaires. D’autres prix totalisant 250 $ souligneront les réalisations des élèves du primaire et du secondaire qui sont aussi inscrits chez Parrainage Jeunesse.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un partenaire comme le Club Rotary pour soutenir l’éducation des jeunes inscrits à nos services. Grâce à cet appui, nous pourrons verser nos premières Bourses Rotary jeunesse dès ce printemps. De plus, ce programme de bourse s’inscrit parfaitement dans notre mission qui consiste à offrir un accompagnement aux jeunes pour favoriser leur mieux-être et le développement de leur plein potentiel », a mentionné le président de l’organisme, Guy Maheux.

« La persévérance scolaire est un enjeu sociétal et tous les gestes comptent pour rendre notre communauté encore plus forte », a ajouté de son côté le président du Club Rotary de Saint-Georges, René Jr Veilleux.

Pour avoir la chance de décrocher une bourse ou un prix, chaque jeune devra remplir un formulaire de participation avec l’aide d’un parent, d’un tuteur ou d’un mentor d’ici le 15 avril prochain. Les vainqueurs seront dévoilés à la fin du printemps.

Le mentorat : un outil vers la réussite

Depuis 1983, Parrainage Jeunesse est à même de constater que la persévérance scolaire figure parmi les nombreux bienfaits chez les jeunes via son programme de mentorat.

En ce début d’année, l'organisme recrute présentement des bénévoles ainsi que de jeunes de 3 à 17 ans pour participer à son programme de mentorat offert gratuitement en Beauce-Etchemins.

«Notre organisme souhaite offrir à davantage de jeunes la possibilité de bâtir une relation durable et de confiance avec un bénévole appelé chez nous : parrain, marraine ou mentor. Le mentorat est une expérience enrichissante, parce qu’elle transforme votre vie et celle d’un jeune », a conclut M. Maheux, également bénévole mentor depuis 2014.

PHOTO — Dans l'ordre habituel, Jean-François Fecteau, et Guy Maheux, respectivement directeur général et président de Parrainage Jeunesse qui reçoivent le chèque des mains de René Jr Veilleux et François Fecteau, président et administrateur du Club Rotary.