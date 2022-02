10 conseils pour une routine maquillage naturelle

La tendance actuelle, en matière de maquillage, est le look naturel. Or, pour avoir un visage maquillé naturel sans passer par un salon de beauté, il est important de respecter les techniques de maquillage. Voici les bonnes habitudes à adopter pour avoir un visage sublime, en toute circonstance.

1. Nettoyer la peau

Le maquillage s’applique sur une peau propre et nette. Ainsi, il est recommandé de commencer par un nettoyage de la peau avec les produits correspondant aux caractéristiques de votre visage. Si vous avez une peau sensible, n’hésitez pas à utiliser un démaquillant pour yeux sensibles Bio.

L’étape de nettoyage terminée, appliquez une crème hydratante avant de vous maquiller.

2. Corriger les défauts

Le but du maquillage naturel est de cacher les défauts du visage sans que les gens remarquent la présence du maquillage. Pour cela, utilisez un correcteur et un enlumineur pour cacher les cernes et les imperfections.

3. Choisir le fond de teint

Pour un maquillage naturel, rien ne peut remplacer les BB crèmes et les CC crèmes. La première est un produit hydratant. Quant à la seconde, il s’agit d’un produit correcteur.

4. Appliquer une poudre de soleil

La poudre offre un effet illuminé par le soleil. Pour avoir ce look naturel, il faut se munir d’un gros pinceau. Puis, appliquez la poudre couleur terracotta sur le nez, le front et les pommettes.

5. Souligner le blanc des yeux

La réussite de votre look naturel repose sur l’intensité du regard. Prenez un crayon blanc et tracez une ligne blanche à l’intérieur de l’œil. Pour cela, il suffit de tirer légèrement la paupière.

6. Se munir de quelques crayons

Au lieu du crayon noir classique, optez pour le crayon brun, noisette ou cuivré. Le crayon s’applique de la moitié de l’œil jusqu’au coin externe et au ras des cils. Diminuez l’effet du crayon avec le doigt ou un embout mousse pour un effet naturel.

7. Miser sur le mascara

Pour un effet naturel, privilégiez un mascara brun, noir ou transparent. Le mascara s’utilise sur la racine des cils jusqu’à la pointe. Évitez de forcer pendant l’application du produit. Privilégiez plusieurs couches fines à une seule couche épaisse.

8. Soigner les sourcils

Un maquillage naturel réussi requiert des sourcils parfaitement épilés. Dessinez les sourcils avec un crayon de la même couleur que les poils. N’oubliez pas de brosser et de fixer les sourcils avec un mascara à sourcils.

9. Sublimer les pommettes

Pour un effet naturel, il faut soigner les pommettes avec un coup de blush. Si vous voulez réussir le make-up, utilisez un stick ou un pinceau plat. Pour la couleur, privilégiez les rosés, les pêches et les abricots.

10. Faire briller les lèvres

La dernière étape consiste à prendre soin de la bouche. Un petit coup de gloss sur les lèvres suffit pour un look naturel!