Création Pop! fait un don généreux aux enfants malades

Jean-Gabriel Morin et les sept membres de la mini-entreprise étudiante « Création Pop! » ont remis un don de 1421 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) pour soutenir les enfants malades hospitalisés à Saint-Georges.

L’équipe d’étudiants en administration du Cégep Beauce-Appalaches (CBA), composée de Rosemarie Poulin, Audrey Wenger, Kelly-Ann Veilleux, Océane Lecours, Stéphanie Crestey, Jean-David Lessard, Xavier Mathieu et de son président, Jean-Gabriel Morin, se réjouit de l’accueil et de l’impact que le projet de vente de paniers de Noël, remplis de produits locaux, a eus au cœur de la communauté.

« Environ 190 personnes et 16 entreprises de la région ont appuyé notre initiative. Quelques-unes, dont entre autres Agropur, Napa GGM Lac-Etchemin, Interbois, l’UPA, Tactic et les Aliments Bégin se sont procuré plus de 50 paniers pour les offrir à leurs employés », a dit Jean-Gabriel Morin au moment de remettre le don.

« En tout, 1171 paniers ont été vendus et, pour couronner le tout, nous avons obtenu un don de deux cent cinquante dollars (250 $) de SBC Cédar », a noté la v-p de Création Pop, Rosemarie Poulin, visiblement fière et heureuse de tous les appuis consentis.

Déterminée à réussir, il faut savoir que l’équipe du CBA avait, dans un premier temps, vendu quelque 1500 sacs de bonbons avant de supporter la production et la mise en marché de ses paniers.

Une action qui redonne

Pauline B. Pépin, administratrice bénévole à la FSBE, a salué l’énergie, les efforts, le dynamisme et la générosité de Création Pop.

« Vous êtes les entrepreneurs de demain et vous redonnez au suivant. Votre action s’inscrit dans le thème de notre campagne “Agir. Aimer. Soutenir. Sauver.” Merci pour ce don qui ira en pédiatrie à l’Hôpital de Saint-Georges afin d’aider les enfants. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants », a-t-elle conclu.