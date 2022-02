COVID−19: les hospitalisations continueront de baisser, prévoit l'INESSS

Le nombre d’hospitalisations liées à la COVID−19 devrait continuer à diminuer dans les deux prochaines semaines, selon les nouvelles prévisions de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), publiées aujourd'hui.

Pour une cinquième semaine consécutive, le nombre de nouvelles hospitalisations est en baisse (-30%) par rapport à la semaine précédente (634 versus 903). Ce nombre est quatre fois moins élevé que lors du pic de la 5e vague (634 versus 2310) ;

Cette baisse s'observe dans tous les groupes d'âge et dans toutes les régions et le nombre de personnes qui nécessitent un séjour aux soins intensifs est également en diminution.

Les projections sont basées sur les données colligées jusqu'au 18 février 2022. Les effets de la levée progressive des mesures sanitaires ne sont pas pleinement observables.

Par ailleurs, voici quel était le portrait ce matin dans les quatre centres hospitaliers en Chaudière-Appalaches, selon le bilan quotidien de la santé publique régionale:

- Hôpital de Saint-Georges: sept (7) personnes dans les unités de soins régulier (-1) et une en soins intensifs (0), pour un total de huit (8).

- Hôtel-Dieu de Lévis : 15 dans les unités de soins (+1) et une en soins intensifs (+1), pour un total de 16.

- Hôpital de Thetford Mines : six (6) dans les unités de soins (+4) et aucune en soins intensifs (0), pour un total de six (6).

- Hôpital de Montmagny : huit (8) dans les unités de soins (-1), aucune en soins intensifs (0), pour un total de huit (8).

· Grand total pour les quatre hôpitaux : 36 dans les unités de soins (+3), deux (2) en soins intensifs (+2), pour un total de 38.

Statut du personnel — 23 février

Le nombre d'employés absents en raison de la COVID-19, dans le réseau de la santé du CISSS Chaudière-Appalaches, en date de ce matin (23 février), se chiffrait à 247 personnes retirées du travail, dont 77 demeurent en télétravail.

De ces 247 employés absents, 175 sont confirmés positifs à la COVID-19. Les autres sont en isolement, notamment en raison de contacts étroits domiciliaires, dans la communauté ou au travail.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 1 861 nouveaux cas, pour un total de 915 762 personnes infectées. Rappelons que le nombre de cas répertorié n'est pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires;

- 23 648 prélèvements réalisés le 21 février avec 92 636 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 72 206 positifs : 518 déclarés pour la journée d'hier, dont 376 positifs;

- 17 nouveaux décès, pour un total de 13 903 décès ;

- 1 672 hospitalisations, soit une diminution de 70 par rapport à la veille avec 106 nouvelles entrées et 176 nouvelles sorties ;

- 102 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de cinq (5) par rapport à la veille avec neuf (9) nouvelles entrées et 14 nouvelles sorties.

Pour ce qui est de la vaccination, 12 710 doses administrées s'ajoutent, soit 12 669 dans les dernières 24 heures et 41 avant le 22 février, pour un total de 18 354 449 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 302 778 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 18 657 227 doses reçues par les Québécois.