Voyage : de nouveaux assouplissements dès aujourd’hui

Partout dans le monde, les femmes prennent de plus en plus leur place dans cette société qui bien longtemps a mis de côté leurs droits. Aujourd’hui, elles peuvent être à la tête de grandes entreprises et de projets. Les Beauceronnes ne font pas exception, et ce dans divers milieux. Que ce soit dans le domaine artistique, entrepreunarial, communautaire ou dans l’éducation, elles se démarquent et il est important de souligner leurs accomplissements.