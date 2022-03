Portez des bas dépareillés demain pour la Trisomie 21!

À l’occasion de la Journée mondiale de la Trisomie 21 qui a lieu demain, tous les citoyens sont invités à porter des chaussettes dépareillées pour montrer leur soutien envers les personnes qui vivent avec ce syndrome.

Ce geste symbolise la diversité et la différence. Les participants à l’Opération Bas dépareillés peuvent poster une photo de leur pied sur les réseaux sociaux avec le #tousinclusifs et #RT21.

Notons que cette journée spéciale se déroule lors de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (du 20 au 26 mars), qui souligne cette année son 34e anniversaire.

Pour cette raison, le Regroupement pour la Trisomie 21 a créé des capsules vidéo dévoilant des témoignages de six membres. Elles seront diffusées sur Facebook et Instagram au cours de la semaine :

• Lundi 21 mars : Vidéo de Camille sur le thème de l’autonomie

• Mardi 22 mars : Vidéo de Noah sur le thème de la famille

• Mercredi 23 mars : Vidéo de Jonathan sur le thème de l’inclusion au travail

• Jeudi 24 mars : Vidéo d’Andrea sur le thème du sport

• Vendredi 25 mars : Vidéo de Nicolas et Carl sur le thème de la vie en appartement

Le Regroupement pour la Trisomie 21 explique que « La trisomie 21, aussi appelée syndrome de Down, est un état chromosomique congénital provoqué par la présence d’un chromosome supplémentaire à la 21e paire. Les personnes ayant la trisomie 21 présentent des signes cliniques distincts, un retard cognitif et des caractéristiques morphologiques et physiologiques particulières. Toutefois, ces éléments sont variables d’une personne à l’autre. »

Cela touche une naissance sur 770 dans la population générale et le risque croît avec l’âge de la mère.