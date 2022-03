COVID-19 : trois décès en Chaudières-Appalaches, dont un à Lac-Etchemin

Pour marquer la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, EnBeauce.com présente le portrait de huit Beauceronnes qui, chacune dans leur domaine, ont imprégné la région de leurs couleurs et de leur leadership pour forger une société forte de valeurs que sont le respect, l'acceptation, la considération, l'appréciation, l'accueil et l'ouverture. Aujourd'hui, rencontre avec Marie-Pier Brousseau. Elle est la directrice du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Chaudière-Appalaches ou plus communément appelé le CALACS. Elle est une gestionnaire bien occupée, mais qui ne manque pas d'idées.