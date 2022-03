Quatre collectes de sang organisées en Beauce prochainement

Héma-Québec tiendra quatre collectes de sang dans la région au cours du mois de mars, dont trois la semaine prochaine

Les deux premières auront lieu lundi 14 et mardi 15 mars au sous-sol de l'Église de l'Assomption qui se situe au 12375, boulevard Lacroix à Saint-Georges. L'objectif est d'accueillir 150 donneurs chaque jour, entre 13 h 30 et 20 h 30.

Ensuite, les équipes d'Héma-Québec se rendront au Centre communautaire du Curé-Denis-Morin à Beauceville le jeudi 17 mars. L'objectif est de recevoir 60 donneurs entre 14 h et 20 h.

Pour finir, c'est au Centre communautaire de Saint-Elzéar qu'il sera possible de donner son sang. Le jeudi 24 mars entre 13 h 30 et 20 h on espère rencontrer 90 donneurs.

Prenez note que, compte tenu de la pandémie de la COVID-19, toutes les collectes se font sur rendez-vous seulement. Pour établir votre heure de visite, communiquez par courriel à [email protected] ou sans frais par téléphone en composant le 1 800 343-7264, et faire l'option 3.

Avant de faire un don de sang

Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.