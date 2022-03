Sondage maison: la plupart des répondants se réjouissent du temps des sucres

La question posée cette semaine par EnBeauce.com interrogeait les citoyens sur leur appréciation du temps des sucres.

Pour différentes raisons, 85,3 % des personnes ayant répondu se réjouissent de cette période de l'année.

De ceux-ci, 44,3 % apprécient ce moment parce qu'il marque l'arrivée du printemps et 31,6 % ont simplement sélectionné « Sirop que oui! », une réponse qui témoigne d'un engouement qui n'a pas besoin de justification. Aussi, 5,5% affectionnent le temps des sucres pour les rassemblements que cela occasionne. On pense notamment aux familles qui se retrouvent pour un bon brunch de cabane à sucre annuel. Qui plus est, 4% des répondants confient que c'est le seul moment de l'année où ils consomment des produits d'érables. Une façon de bien profiter de cette période.

Malgré que la Beauce soit le plus grand producteur de sirop d'érable au monde, 14,7% des beaucerons ayants répondus à la question de cette semaine n'aiment pas plus que ça le temps des sucres.