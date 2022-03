COVID-19 : quatre des cinq nouveaux décès sont en Beauce

Dans la suite des annonces effectuées par le premier ministre du Québec, François Legault, l'essentiel des mesures sanitaires est levé aujourd'hui. Ainsi, dès maintenant : - la capacité d'accueil est à 100 % dans les lieux publics ; - il n'y a plus aucune limite de capacité par table dans les restaurants, bars et tavernes, - les activités de danse et de karaoké sont permises ; - les activités de nature sociale dans une salle louée sont autorisée sans aucune restriction quant au nombre de participants, avec le passeport vaccinal et avec un maximum de 20 personnes, sans passeport vaccinal.