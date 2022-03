Pourquoi vivre à Montréal ?

Le Canada est un pays qui accueille chaque année de nombreux touristes, mais aussi des expatriés en quête d’expériences nouvelles. Que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, un déménagement au Canada nécessite un certain moment de réflexion. Vous devez être en mesure de choisir une ville qui répond à vos attentes. Montréal fait partie des villes les plus prisées grâce à ses nombreux atouts. Excellente qualité de vie, habitants multiculturels, charme des quartiers, cette ville a tout pour vous plaire et vous donner envie d’y poser vos valises. Cet article vous propose de découvrir pourquoi Montréal est une ville parfaite pour vivre au Canada.

Faites le choix d’une ville chaleureuse et accueillante

Ce n’est un secret pour personne, les habitants de Montréal sont d’une bienveillance incroyable. Cette ville particulièrement accueillante et inclusive dégage une belle énergie avec une multitude de choses à voir. En effet, il s’agit d’une métropole francophone où l’ouverture d’esprit est présente. Vous y trouverez différentes communautés fortes et parfaitement intégrées. On note pas moins de 100 langues différentes avec des immigrés venus d’un peu partout : la France, l’Italie, le Portugal, le Mexique, le Liban, la Chine, l’Algérie, etc. Cette identité fait la beauté de cette ville et donc la raison pour laquelle vous adorerez y vivre et projeter un achat ou un investissement.

L’ouverture d’esprit à Montréal concerne donc la diversité culturelle, mais aussi les libertés individuelles. Vous pouvez fièrement afficher votre identité sans avoir peur de représailles. La communauté LGBTQI y est d’ailleurs très active et investie dans tous les quartiers. Il existe également des évènements permettant de mettre davantage en valeur cette diversité notamment le Festival International Nuits d’Afrique ou encore le Défilé de la Saint-Patrick. Vivre à Montréal, c’est faire le choix d’une ville réputée pour son multiculturalisme comme en témoignent les nombreux restaurants. Vous y trouverez tout type de restaurants proposant des menus de qualité pour différentes ethnies. Si vous hésitez encore à vous lancer dans l’immigration au Canada, la culture inclusive et diversifiée devrait pouvoir vous convaincre.

Bénéficiez d’une qualité de vie incroyable à Montréal

La qualité de vie à Montréal concerne le fait qu’il y fait bon vivre, mais aussi les activités qui ne manquent pas et l’environnement sécuritaire. En effet, Montréal est l’une des meilleures villes du monde avec un environnement social, économique et socioculturel intéressant. Elle est parfaite pour une vie de famille grâce aux nombreux dispositifs assurant un bon logement, une bonne éducation et surtout des soins de santé adaptés. En vous installant à Montréal, la sécurité, l’adaptation à la culture locale et le parfait équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont autant de raisons qui vous feront apprécier cette ville.

À Montréal comme dans la plupart des villes du Canada, l’éducation est de qualité et surtout à coût raisonnable. Dans un premier temps, le système d’éducation public est gratuit jusqu’au lycée. Ensuite, le coût des études supérieures à Montréal est le plus bas que vous puissiez trouver en Amérique du Nord. En plus de cela, il existe des partenariats avec certains pays permettant aux ressortissants de bénéficier de coût abordable pour leurs études.

Un autre aspect de la qualité de vie à Montréal concerne le fait que vous pouvez facilement adopter une vie plus saine. Dans cette ville, il existe un grand nombre de jardins communautaires et des projets participatifs pour embellir les espaces publics. De même, avec le système de ramassage du compost, les épiceries d’aliments naturels et la vente en vrac, la quantité de déchets ménagers est considérablement réduite. L’électricité de la ville est à plus de 90 % renouvelable, ce qui permet la préservation de l’environnement à Montréal.

Vivez dans des quartiers au charme incroyable

Montréal est la deuxième plus grande ville du Canada et a le statut de métropole. Cela lui confère donc certains avantages qui sauront vous donner envie d’y poser vos valises. La vie à Montréal vous permettra de profiter de services de qualité à des prix intéressants. Si le prix de prix de l’immobilier peut paraître inaccessible dans les métropoles, Montréal reste une exception. Dans les différents quartiers de la ville, vous trouverez des habitations de qualité à des prix raisonnables. Peu importe votre style de vie, vous trouverez un quartier qui répond parfaitement à vos standards. Les personnes à la recherche d’une vie paisible apprécieront par exemple le quartier de Rosemont et ses belles habitations. Les plus jeunes trouveront leur bonheur dans le quartier du Vieux-Port où sont réunis les plus beaux restaurants et bars de la ville pour une ambiance plutôt festive et agitée. Si vous avez envie d’un quotidien calme, peu importe la période de l’année, le quartier Westmount et ses habitations impressionnantes vous réservent une vie luxueuse.

La ville de Montréal, c’est aussi de nombreux espaces et parcs verts pour rythmer votre quotidien. Les parcs les plus connus sont entre autres :

Square Dorchester ;

Parc du Mont-Royal ;

Bois Summit ;

Parc Jeanne-Mance ;

Parc Jarry, etc.

Que vous soyez à la recherche d’un grand loft, d’un appartement au bord du fleuve, d’une maison individuelle ou d’un condominium urbain, vous n'aurez aucun mal à vous loger et trouver le projet immobilier à Montréal qui vous convienne.

Vous avez maintenant toutes les informations pour vivre à Montréal. Peu importe que vous soyez en quête d’une meilleure situation professionnelle ou de nouvelles expériences, cette ville possède tous les atouts. Que ce soit sur le plan culturel, social, mais aussi sur le plan de l’économie pour vous convaincre. Vous devez simplement trouver le quartier qui répond à vos attentes et vous installer.