Aimes-tu ma différence? cherche du soutien pour son prochain spectacle

L’organisme sans but lucratif Aimes-tu ma différence? invite les Beaucerons à soutenir leur cause et à venir voir leur prochain spectacle.

Ancien enseignant, Michel Leclerc est le président de cet organisme qui vient en aide aux personnes vivant avec une différence et qui sont parfois victimes d'intimidation en Beauce-Etchemin. Il l’a créé en 2014 alors que l’une de ses élèves souhaitait faire quelque chose pour lutter contre l’intimidation dont elle était victime.

« Je lui ai offert de monter un spectacle d'école. C’était un petit projet d'école et le spectacle a été donné à la polyvalente de Sainte-Marie. On a vu grand, mais on a commencé là », a-t-il conté à EnBeauce.com. Fort de ce succès, un nouveau spectacle voit le jour chaque année depuis.

Depuis sa création, l’organisme a remis 50 907,45 $ à des écoles et des organismes dans le besoin dans la région Beauce-Etchemin.

Un projet ambitieux, mais coûteux

Ce sont essentiellement des bénévoles qui viennent chanter. « J'ai même eu des artistes invités, comme Étienne Drapeau, Maxime Landry, Dominique Hudson », a précisé Michel avec fierté. Cependant, la réalisation de ce projet nécessite des financements et des partenaires qui ne sont pas toujours faciles à trouver.

« On a des marchés aux puces, des ventes de garage, on a aussi des ventes d'articles promotionnels. On fait différentes activités qui ont pour but d'amasser des fonds pour financer ce spectacle (...) L'objectif final c'est de remettre des dons à des écoles qui ont des besoins particuliers au niveau des jeunes vivant avec des différences. » Cela se concrétise par l’achat d’instruments de musique, des cours de photographie, etc.

Par la force des choses, l’organisme se fie surtout aux partenaires financiers et de services. « Par exemple, on cherche un endroit pour aller vendre des calendriers ou faire de la récupération de canettes et de bouteilles si vous nous invitez », a-t-il lancé à tous.

Infos pratiques

Le prochain spectacle aura lieu à la polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper le 11 octobre à 19 h. Des points de vente seront précisés au cours des prochaines semaines. Il s’intitule : Explosion 80. Tous les profits de cet événement seront remis à la polyvalente de Saint-Prosper et à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan.

« Pour terminer, je voudrais inviter les personnes qui sont intéressées à nous donner un coup de main, à communiquer avec moi », a conclu le président. Il est joignable par courriel à [email protected] ou par téléphone au 418-930-3648.