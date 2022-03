Le Complexe La Source tiendra sa première édition du «Souper Homard»

La toute première édition du Souper Homard du Complexe La Source de Saint-Romain est prévu le samedi le 14 mai prochain dans le but d’amasser des fonds pour la fondation de la Maison La Cinquième Saison de Lac-Mégantic.

L'événement se tiendra sous la présidence d’honneur d’Alexandra Jacques, présidente et directrice générale des Portes Lambton, et se déroulera au resto-bar La Source.

L’idée de l’organisation de ce souper trottait déjà, depuis quelques années, dans la tête du propriétaire, Frédéric Poulin. Cette année était le bon moment pour lancer une telle activité, afin de continuer la relance événementielle du Complexe La Source, après plus de deux années, pratiquement sans événement. M. Poulin souhaite également que le Souper Homard devienne annuel.

Une cause à cœur

Le souper bénéfice est organisé dans le but d’amasser des fonds pour la fondation de la Maison La Cinquième Saison, cause touchant à cœur tant le propriétaire du Complexe La Source, Frédéric Poulin, que la présidente d’honneur, Alexandra Jacques.

En effet, cette dernière a accompagné, avec sa sœur, ses parents lors de leur cheminement en fin de vie. « La maison La Cinquième Saison est un lieu de réconfort lorsqu’on traverse ces moments difficiles et nous aurions aimé avoir ce support à ce moment pour nous aider à traverser cette épreuve. C’est pour cette raison que cette cause me touche et que je réponds présente pour la soutenir et veiller à sa continuité pour toutes les autres familles qui auront à accompagner leurs êtres chers en fin de vie ».

Détails de l’événement

Les organisateurs souhaitent attirer tant le milieu corporatif que les particuliers. Les entreprises de la région désirant participer peuvent acheter une table de huit personnes au coût de 150 $ par personne.

À noter aussi que des tables de deux, quatre et six personnes sont disponibles pour les particuliers qui souhaitent se joindre à l’activité.

Le groupe Dueling Pianos sera sur place pour assurer l'ambiance musicale de la soirée. Pour réserver vos billets, composez le (418) 486-2420.