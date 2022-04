COVID-19 : deux décès en Beauce

Le gouvernement du Québec a octroyé une somme supplémentaire de 3 610 404 $ afin de construite 38 logements sociaux et abordables dans Beauce-Nord. Cela concerne le Manoir Bonne-Entente à Saint-Bernard et la Résidence Ste-Famille qui entamera sa phase II à Tring-Jonction. Ainsi, le montant total reçu est de 7 353 000 $. Cette annonce s’inscrit dans le cadre du dernier budget dévoilé le 22 mars dernier où 247 M$ supplémentaires ont été prévus pour permettre à des projets en habitation partout au Québec de notamment pallier à la hausse des coûts de construction. Ce dernier effort porte l’investissement gouvernemental à plus de 977 M$ depuis 2018 pour assurer la réalisation des projets qui n’ont pas pu voir le jour par manque de financement dans le programme AccèsLogis Québec.