La campagne de dons pour les réfugiés ukrainiens prend fin jeudi

La campagne de dons pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens, qui se tient dans l’ancienne caserne de l’hôtel de ville de Saint-Georges, se terminera ce jeudi à 17 h.

La collecte, qui a débuté le 4 avril, a permis de recueillir de nombreux sacs et de boîtes remplis de vêtements, de produits de soins corporels et de denrées non périssables.

Si des personnes souhaitent héberger des réfugiés pour une courte période de temps, elles sont invitées à transmettre leurs coordonnées par courriel à cette adresse : [email protected]

Les responsables de cette initiative, Olga Ulanova et son conjoint Nicolas Mogis, tiennent à remercier chaleureusement les Beauceronnes et les Beaucerons pour leurs dons et leur générosité proverbiale.