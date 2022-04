Nouvelle vague de rappel de produits Kinder

Après une première vague portant sur une dizaine produits, Ferrero vient à nouveau d'élargir la liste des produits Kinder faisant l'objet d'un rappel préventif.

Si à ce jour, il n'y a aucun cas d'intoxication au Canada, c'est plus d'une centaine de personnes qui a été infectée en Europe. Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Mais chez les personnes plus fragiles, comme les enfants ou les femmes enceintes, la maladie peut prendre des formes plus sévères.

C'est pourquoi Ferrero Canada et l'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) organisent le rappel préventif de certains de ces produits.

Et cette liste vient justement de s'allonger. Ce sont désormais plus d'une vingtaine de références qui sont concernées : calendrier de l'avent, Kinder surprise, mini oeufs, assortiments...

Voir la liste complète des produits concernés : ici

Si vous êtes en possession d'une de ses références : ne les consommez pas. Vous pouvez les détruire ou les rapporter à l'établissement où ils ont été achetés.

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.