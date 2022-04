L'Association bénévole Beauce-Sartigan remercie les gens impliqués

L'Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) tenait à remercier tous ses bénévoles qui s'impliquent et qui oeuvrent à l'amélioration de notre communauté.

EnBeauce.com publie l'intégrale du communiqué de l'organisme basé à Saint-Georges.

En cette semaine de l'action bénévole, nous les remercions et leur rendons hommage. Plus que jamais, notre région a besoin d’eux. Plus que jamais, des personnes ont besoin que des bénévoles leur tendent la main et leur offrent un peu de leur temps, afin de les appuyer dans cette époque complexe.

Notre équipe de bénévoles, à l’ABBS, a compté cette année 206 membres œuvrant sur le territoire de Beauce-Sartigan. Eux-mêmes encadrés et formés par des professionnels, ils ont été précieux dans des domaines aussi divers que :

La popote roulante

Les visites et téléphones d’amitié pour les ainés

L’accompagnement-transport pour les rendez-vous médicaux

Les activités physiques pour les ainés

Rappelons que les bénévoles, partout au Québec, contribuent de près ou de loin au développement économique et social de notre milieu. « Les bénévoles tissent une toile de solidarité au quotidien. C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous désirons saluer le savoir-être de tous nos bénévoles, et des autres qui sont interpellé eux-aussi par cet élan de bonté qui vise à faire de notre monde, un monde meilleur » dit Marie-Claude Bilodeau, directrice générale.