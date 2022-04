COVID-19 au Québec: les autorités rapportent 2159 hospitalisations

Après la baisse de la veille, le nombre des hospitalisations liées à la COVID−19 a repris sa tendance à la hausse.

Selon les données brutes du ministère de la Santé, on recense dimanche 2159 patients dans les hôpitaux du Québec, une hausse de 28 par rapport à samedi.

Les personnes âgées de plus de 70 ans représentent plus de 71 % des hospitalisations.

Le nombre de patients aux soins intensifs s’élève à 101, soit quatre de moins que samedi.

Les données brutes indiquent que 1040 nouveaux cas de COVID−19 ont été enregistrés samedi pour un total de 1 017 816. Le nombre de cas répertorié n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Elles signalent aussi que deux décès se sont ajoutés au bilan des victimes liées à la COVID−19 pour un total de 14 614, selon le tableau du ministère de la Santé.

Selon le site Vaccintrackerqc.ca, 28 104 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures. Chez les 5 ans et plus, 91,36 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID−19, 87,54 % ont reçu au moins deux doses et 58,41 % ont reçu une troisième dose.