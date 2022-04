Nancy Lacroix se lance dans un Défi Course-O-Dons au profit des familles d'ici

Nancy Lacroix, directrice de l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC), se lance le défi Course-O-Dons, qui consiste à courir 5 km par jour durant tout le mois de mai et d’amasser des dons pour la cause.

Celle qui est à l'emploi de cette organisation depuis 15 ans s'est fixé un objectif financier à atteindre de 3 100 $.

Pour soutenir Nancy dans son défi, la population ainsi que les entreprises sont invitées à faire un don directement sur le site internet de l'AFMRC via la plate-forme Symplik. Avec un don de 100$ et plus, la sportive courra une journée spécialement pour la personne ou l'entreprise qui aura fait ce don.

C’est avec beaucoup de détermination et d’engagement qu’elle désire accomplir ce défi pour les enfants et les parents qui bénéficient des services de l’AFMRC. Elle profite donc de l’occasion pour jumeler sa passion de la course à son engagement envers les familles. Les sommes amassées serviront à offrir des rencontres de groupes pour les enfants et les adolescents.

Il est possible de suivre Nancy tout au long du mois de mai dans la réalisation de son défi sur la page Facebook AFMRC.

Notons que l’AFMRC a pour mission de soutenir et d’outiller toute personne vivant des enjeux reliés à la séparation et à la recomposition, et ce, de façon personnalisée avec une équipe qualifiée qui s’adapte à leurs besoins.