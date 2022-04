Francis Audet choisit de garder la Maison Moisson Beauce

Après la vague d’émotions exaltantes suscitées suite à l’appel reçu le 7 avril, le gagnant de la 13e Maison Moisson Beauce, Francis Audet, a pris une période de réflexion de deux semaines pour finalement choisir de conserver la rÉsidence plutôt que de réclamer le prix en argent.

C’est la quatrième fois qu’un gagnant du tirage choisit de conserver la maison.

« J’achète mon billet à tous les ans depuis plusieurs années et je suis très sensible aux familles dans le besoin. Je me sens très privilégié d’avoir gagné ce prix », a souligné M. Audet qui habite Saint-Georges.

Comme on peut le voir sur la photo, la remise officielle des clés de la résidence s'est faite en présence de Marie Champagne (Moisson Beauce), Francis Audet (le gagnant), Hélène Rodrigue (responsable du réseau de vente et v.p. de la Fondation Moisson Beauce), Clémence Roy (Le Grand Marché où le gagnant s’est procuré le billet) et Jean Poulin (représentant les Caisses Desjardins de la Beauce, des Etchemins et de l’Amiante).