Le projet «Aire ouverte» sera implanté dans le secteur Ouest de Saint-Georges

Le projet Aire ouverte, qui offrira des services de santé et des services sociaux aux jeunes de 12 à 25 ans du territoire de la Beauce-Etchemin, a franchi une nouvelle étape avec le choix de l'emplacement du nouveau local.

L’emplacement de ce nouveau local, situé sur le boulevard Dionne à Saint-Georges et d’une superficie de 272 m2, a été choisi après consultation auprès d’un comité formé de jeunes. Le secteur Ouest de Saint-Georges a été identifié comme propice pour offrir les services Aire ouverte afin de rejoindre les jeunes ciblés par cette première phase du projet.

Aire ouverte sera un lieu de services intégrés pour les jeunes vivant des situations de fragilité et qui sont réticents à aller chercher de l’aide dans les services réguliers. Le tout fait suite à l’annonce du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, et du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, en septembre dernier.

« Par un accès simplifié et rapide et dans un lieu à leur image, Aire ouverte permettra d’améliorer les services offerts aux jeunes, notamment ceux vivant dans un contexte de pauvreté, de vulnérabilité ou d’exclusion, tout en se rapprochant de leur réalité. Le tout sera possible grâce au soutien de différents intervenants à l’écoute et spécialisés avec la clientèle jeunesse », souligne Patrick Simard, PDG par intérim du CISSS de Chaudière-Appalaches.

L’ouverture de ce local est prévue pour l’automne prochain. Celui-ci comprendra trois salles de consultation, une salle d'examen, une salle d'apaisement, une salle d'attente et une salle de rencontre, le tout permettant d'accueillir les jeunes qui pourront recevoir des services de la part du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, d’organismes communautaires, du réseau de l’éducation et de l’enseignement supérieur, ainsi que du réseau de l’emploi et de la solidarité sociale. L'aménagement et la décoration seront déterminés avec les jeunes, tout en respectant les couleurs Aire ouverte.

« Je suis très heureux que cette nouvelle réalisation se retrouve dans le secteur Ouest de Saint-Georges. Ceci va étendre, bonifier et augmenter les services en santé pour notre ville et notre région. Ce nouveau lieu sera un outil incroyable pour les défis que rencontrent les jeunes de 12 à 25 ans dans un parcours de vie. Des professionnels de haut niveau seront sur place et surtout donneront des services adaptés dans les prochaines années pour tous nos concitoyens. J’ai très hâte d’inaugurer le tout pour notre population », a affirmé Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Grâce à un don de 15 000 $ de la Fondation TELUS pour un Futur Meilleur, l’aménagement du local sera bonifié. La Fondation Santé Beauce-Etchemin contribuera aussi au projet avec un don pour l’achat du mobilier du local, selon les besoins qui seront identifiés par les jeunes.

« En appui à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE), la Fondation TELUS pour un Futur Meilleur est fière d’allouer 15 000 $ pour permettre aux jeunes d’aménager les salles de consultation et d’apaisement. Une partie de ce don ira, avec l’apport de la FSBE, au financement des équipements médicaux requis », ont mentionné conjointement Pierre Rodrigue, directeur de comptes chez TELUS, et Manon Veilleux, présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.