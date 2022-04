Des ressources disponibles pour les personnes qui ont besoin de « Parler pour vrai »

Du 2 au 8 mai, ce sera la Semaine de la santé mentale sous la thématique « Parler pour vrai ». Dans ce contexte, le Comité usagers de Beauce invite les gens qui en ont besoin à contacter le service Info social du 811 et/ou le Centre d’information et de référence 211.

La ligne Info social 811 est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, permettant de discuter avec un intervenant psychosocial de la région. Ils peuvent offrir des conseils et des références aux ressources du milieu.

Centre d’information et de référence du 211

Le 211 se veut un service d’information et de référence qui oriente vers les différentes ressources sociocommunautaires du territoire. Composez le 211 ou consultez la page web www.211quebecregions.ca pour trouver rapidement une ressource d’aide près de chez vous.

Le Comité des usagers de Beauce : l’usager au cœur de nos actions

Le Comité des usagers de Beauce offre ses services d’information, d’assistance et d’accompagnement à tous les usagers des services de santé et des services sociaux du territoire de la MRC Beauce Sud et Robert-Cliche et ce, peu importe leur situation et leur âge.

Conséquemment, si vous considérez que les services que vous avez reçus étaient inadéquats, que vos droits ont été brimés ou simplement pour vous informer, contactez-nous au 418 774-3304 poste 32575 ou par courriel au [email protected]