Octroi de 14 728 $ pour la stimulation du langage des jeunes

L’APEDAH et plus Beauce-Etchemins a reçu un soutien financier de 14 728 $ de la part du ministère de l’Éducation via PRECA. Grâce à cet appui, l’organisme offrira gratuitement son programme de stimulation du langage « À vous de jouer » à 60 familles en Robert-Cliche.

« Puisque le développement global des jeunes est une priorité sociale et économique sur notre territoire, nous sommes heureux d’avoir le soutien du ministère de l’Éducation et de PRECA à titre de partenaires. Ainsi, nous pouvons mieux soutenir, intervenir et renseigner les parents d’enfants en Robert-Cliche sur comment stimuler le langage de leurs enfants », commente Colombe Turcotte, directrice de l’APEDAH.

Les besoins ont été nommés et vivement démontrés lors d’une table de concertation du GRAP (groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté) en Robert Cliche. La demande financière de l’APEDAH a ensuite été approuvée par PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches) à la suite de l’investissement du ministère de l’Éducation pour la réussite éducative et la persévérance scolaire en Chaudière-Appalaches.

Mentionnons que la plus récente Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) démontre qu’il y a eu une augmentation considérable d’enfants de 5 ans à la maternelle avec des retards significatifs dans au moins un ou deux domaines (langage et communication entre autres) sur ce territoire.

À vous de jouer

À vous de jouer, il s’agit de quatre rencontres hebdomadaires de deux heures pour les parents d’enfants (0-5 ans). Ces ateliers sont offerts en petit groupe de 5 à 6 parents afin de les outiller sur le développement normal du langage de l’enfant. Une orthophoniste vient répondre aux questions des parents à la dernière rencontre.

Pour s’inscrire, les parents n’ont qu’à communiquer avec l’APEDAH par courriel à [email protected] en donnant leur nom, numéro de téléphone et l’âge de l’enfant. Il est aussi possible pour les parents de s’y inscrire via leur CPE. L’organisme communiquera ensuite personnellement chacun d’entre eux pour les informer sur le programme « À vous de jouer ».