Fiesta latina-country: un franc succès avec plus de 160 participants

Une activité visant à rapprocher des Québécois de souche et de nouveaux Québécois d’origine latino-américaine a réuni plus de 160 personnes au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, samedi dernier, dont plus de 60 Latinos de tous les âges.

Musiques latine et country ont animé les gens à danser, allant jusqu’à « recruter » des Latinos à la musique country et des danseurs de country qui ont fait aller leurs pieds sur des rythmes tels Despacito. La musique était aux soins de Sylvie Roy.

L’intégration a atteint son point fort quand on a procédé au mélange des groupes, en formant des équipes de conversation composées de Latinos et de Québécois. Converser en français n’a pas toujours été facile puisque nombre de Latinos sont arrivés depuis quelques mois seulement. Somme toute, des barrières sont tombées et un esprit d’entraide s’est réalisé ce soir-là.

Agente à l’intégration des nouveaux arrivants, Marianna Ocampo Solís, du Carrefour Jeunesse Emploi de Lac-Etchemin, a pris la parole, encourageant ainsi tant les nouveaux arrivants que les natifs d’ici à reconnaître qu’ils sont semblables et à participer activement à leur nouvelle communauté.

L’instigatrice de l’événement, Anne Giguère, a lancé l’adresse [email protected] pour les francophones désireux de se jumeler à des personnes d’origine latino-américaine et vice versa.

Le comité culturel de la Municipalité de Saint-Prosper, animé par Francis Poulin, a d'ailleurs annoncé que, devant le très grand succès de la fiesta du 7 mai, une autre soirée d’intégration interculturelle aura lieu en octobre prochain au même endroit.