Mieux connaître la police: rencontre avec Mario Thiboutot

Dans le cadre de la Semaine de la police, sur le thème « Mieux se comprendre : la police et le citoyen », EnBeauce.com a rencontré six membres des forces de l'ordre afin de démystifier le métier et découvrir qui se cache derrière ces uniformes.

Aujourd'hui, découvrez le parcours de Mario Thiboutot, sergent coordonnateur à la Sûreté du Québec. Le 11 juin prochain, il entamera sa 37e année de service. Il explique son parcours au sein de la police et ses tâches aujourd'hui au poste de la MRC Beauce-Sartigan. Mario s'applique notamment à la prévention et est la personne de référence en santé mentale.

Découvrez Mario Thiboutot en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo dans cette série « Mieux connaître la police ».

Réalisé en collaboration avec Jessy Pouliot.