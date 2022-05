Célébrer la Fête nationale sous le thème « Notre langue aux mille accents ».

La Société nationale des Québécoises et des Québécois (SNQ) convie les gens de Chaudière-Appalaches à célébrer la 188e édition de la Fête nationale sous le thème « Notre langue aux mille accents ».

C’est avec Yves Lambert et son trio que les participants pourront danser et chanter à Thetford Mines le 24 juin.

En plus de l’événement régional, ce sont 46 fêtes officielles qui seront organisées dans la région. Lise Baudet, présidente de la SNQ Chaudière-Appalaches souhaite que la population se déplace en grand nombre pour célébrer.

« Cette langue aux mille accents, unique en Amérique, qu’on aime chanter, tourner et casser parfois, sera à l’honneur cette année. En juin, après deux ans d’absence, on se retrouve enfin. L’envie de se promener dans nos villes et villages est revenue, pour se raconter, se jaser et fêter en grand notre parlure assumée. Tous sont invités à partager leur amour du Québec et à le célébrer ensemble ! », a-t-elle mentionné.

Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet fetenationale.quebec. On y retrouve la programmation des activités présentées les 23 et 24 juin prochains.