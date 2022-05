Mieux connaître la police: rencontre avec Cindy Lapierre

Voir la galerie de photos

Dans le cadre de la Semaine de la police, sur le thème « Mieux se comprendre : la police et le citoyen », EnBeauce.com a rencontré six membres des forces de l'ordre afin de démystifier le métier et découvrir qui se cache derrière ces uniformes.

Aujourd'hui, découvrez Cindy Lapierre, patrouilleur à la Sûreté du Québec et mère de famille. Femme d'action et altruiste, elle aime son métier, car il lui permet de venir en aide aux citoyens. Dans cette entrevue, elle aborde sa gestion de la vie familiale au travers du métier de policier ainsi que le lien qui se crée entre collègues sur le terrain.

Découvrez Cindy Lapierre en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo dans cette série « Mieux connaître la police ».

Réalisé en collaboration avec Jessy Pouliot.