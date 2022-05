Mieux connaître la police: rencontre avec Ann Mathieu

Voir la galerie de photos

Dans le cadre de la Semaine de la police, sur le thème « Mieux se comprendre : la police et le citoyen », EnBeauce.com a rencontré six membres des forces de l'ordre afin de démystifier le métier et découvrir qui se cache derrière ces uniformes.

Aujourd'hui, découvrez Ann Mathieu, coordonnatrice au service de la diffusion et de la relation média de la Sûreté du Québec. Oratrice d'exception, elle est passionnée par la communication et le contact avec les gens qu'elle côtoie quotidiennement depuis plus de 20 ans. Que ce soit auprès des partenaires ou des citoyens, elle se sent privilégiée d'être à ce poste.

Découvrez Ann Mathieu en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo dans cette série « Mieux connaître la police ».

Réalisé en collaboration avec Jessy Pouliot.