COVID-19 : pas de nouvelles hospitalisations en Chaudière-Appalaches

Selon le bilan de la Santé publique régionale, il y a eu un seul nouveau décès liés à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. De plus, il n'y a eu aucunes nouvelles hospitalisations dans les 24 dernières heures

Le décès est survenu sur le territoire de la MRC de Lotbinière. Ceci porte le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches depuis le début de la pandémie à 661.

Par ailleurs, voici quel était le portrait ce matin dans les quatre centres hospitaliers de la région administrative concernant les hospitalisations liées à la COVID-19:

- Hôpital de Saint-Georges : quatre dans les unités de soins (0), aucune en soins intensifs (0), pour un total de quatre.

- Hôtel-Dieu de Lévis : 11 dans les unités de soins (0) et une en soins intensifs (0), pour un total de 12.

- Hôpital de Thetford Mines : Une personne dans les unités de soins (0) et aucune en soins intensifs (0), pour un total de une.

- Hôpital de Montmagny : trois dans les unités de soins (-1), aucune en soins intensifs (0) pour un total de trois.

· Grand total pour les quatre hôpitaux : 19 dans les unités de soins (-1), une personne en soins intensifs (0), pour un total de 20.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 625 nouveaux cas, pour un total de 1 058 691 personnes infectées. Rappelons que le nombre de cas répertorié n'est pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires;

- 14 nouveaux décès, pour un total de 15 298 décès ;

- 5 350 travailleurs de la santé absents pour des raisons liées à la COVID (retrait préventif, isolement, en attente de résultats, etc.) ;

- 1 634 hospitalisations, soit une augmentation de 23 par rapport à la veille avec 105 nouvelles entrées et 82 nouvelles sorties ;

- 54 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de trois (3) par rapport à la veille avec cinq (5) nouvelles entrées et deux (2) nouvelles sorties ;

- 10 231 prélèvements réalisés le 15 mai ;

- 208 849 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 171 091 positifs (189 déclarés pour la journée d'hier, dont 154 positifs).

Pour ce qui est de la vaccination, 10 192 doses administrées s'ajoutent, soit 8 889 dans les dernières 24 heures et 1 303 avant le 16 mai, pour un total de 19 783 398 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 331 591 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 20 114 989 doses reçues par les Québécois.