La SAQ remet plus de 15 000$ à Moisson Beauce

Grâce à sa campagne 2022, la SAQ a remis 15 288 $ à l’organisme de banque alimentaire, Moisson Beauce. Cet argent permettra de répondre aux demandes d’aide alimentaire de la région.

Du 5 au 11 mai, les clients des succursales de la Société des alcools du Québec pouvaient participer en se procurant un produit Origine Québec, Préparé au Québec ou Embouteillé au Québec ou en faisant un don à la caisse. De plus, le montant des emballages cadeaux et des sacs de transports vendus à l’année pour BAQ s’ajoute au don de cette campagne.

« C’est un grand privilège et une source de réconfort de pouvoir compter sur un partenaire tel que la SAQ, qui contribue à soutenir la mission de la banque alimentaire Moisson Beauce, et ce depuis 13 années consécutives. Un immense merci à la SAQ, ses employés et sa clientèle qui ont fait de cette campagne une autre belle réussite! », souligne Lisa Faucher, directrice générale par intérim de Moisson Beauce.

Dans la province, c’est un total de 980 571 $ qui a été remis au réseau des banques alimentaires du Québec.

Louis-Daniel Jobidon, directeur de la SAQ Sélection Saint-Georges a déclaré : « À chaque collecte, l’équipe de la succursale est dévouée à la cause et amasse un bon montant. Nous sommes sensibles à la cause de Moisson Beauce et connaissons l’ampleur des besoins alimentaires, c’est pourquoi nous sommes très heureux de collaborer à ces campagnes de financement. »