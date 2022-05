FSBE: un départ à la retraite pour la directrice Luce Dallaire

Après 28 ans à occuper les fonctions de directrice générale au sein de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, Luce Dallaire vient de prendre sa retraite.

Cette nouvelle étape de vie a été soulignée vendredi, son dernier jour de travail, par le remise de quelques présents.

« [Luce est] attentive, ouverte, impliquée, présente. La Fondation était en quelque sorte son bébé. Elle y a cru dès le départ. Elle y a travaillé très fort en ne comptant pas ses heures. Nous tenons à la remercier comme il se doit. Nous lui souhaitons une belle retraite et de s’amuser », a témoigné la présidente de la FSBE, Manon Veilleux.

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a aussi rendu hommage à Mme Dallaire dans un message livré récemment à l'Assemblée nationale: « Luce est une rassembleuse qui compte de nombreux succès dans ses différentes collectes de fonds pour notre hôpital et nos différents services de santé en Beauce. Pensons à la campagne majeure pour la radiologie, la médecine nucléaire, la résonance magnétique, la dialyse qui change des vies, l’Unité Mère-Enfant et j’en passe. Sans son engagement et l’implication de tous les bénévoles, notre hôpital ne serait pas le même aujourd’hui. »

Pour Luce Dallaire, la retraite n’est qu’un au revoir, le début d’une nouvelle aventure. « J’entends bien m’épanouir, m’ouvrir au monde et bien que j’ignore de quoi demain sera fait, il y aura assurément des projets constructifs, positifs, remplis de lumière et de belles amitiés », a-t-elle signalé avec émotions.