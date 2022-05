Une centaine de personnes marchent pour l'Alzheimer

Hier, un peu plus de 100 personnes se sont réunies à l’Espace Carpe Diem à Saint-Georges, afin de participer à la Marche pour l’Alzheimer de la région de Chaudière-Appalaches.

Cette activité était sous la coprésidence d’honneur de Bianca Dupuis, directrice générale chez Portes et Fenêtres Abritek et de Stéphane Dumas, président et chef de la direction chez Lemieux Nolet.

Les deux dernières années, l’évènement avait eu lieu, mais en format virtuel seulement. Cette année, il était en formule hybride.

L’objectif a été mis à 25 000 $, mais l'évènement a permis de récolter près de 47 000$. Rappelons que l’année dernière le montant récolté avait été de 49 177 $.