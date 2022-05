Partage au Masculin : l’amour de soi conditionne l’image de soi

Après avoir abordé le thème de l’authenticité en avril, celui de la confiance en soi en mai, Partage au Masculin conclura la saison des cafés-discussion par un troisième thème relié aux deux précédents : l’amour de soi et l’image de soi.

L’estime de soi repose sur 3 piliers : la confiance, l’amour et l’image. La confiance en soi concerne notre capacité à être et à assumer qui on est. L’amour de soi, lui, passe par le respect de sa propre personne, et le « prendre soin de soi ». Finalement, l’image de soi est la représentation physique, psychologique, sociale, financière et intellectuelle qui s’est formée, à travers nos expériences et les conclusions que nous en avons tirées, ainsi qu’à travers le regard des autres. Et c’est l’amour de soi qui conditionne l’image qu’on se fait de soi-même, il importe de voir comment on prend soin de soi.

C’est le sujet proposé au prochain café-discussion de Partage au masculin « Beauce », qui se tiendra le jeudi 2 juin 2022 à compter de 19 h, sous la formule visioconférence (Zoom), accessible à tous les hommes de Chaudière-Appalaches, et même d’ailleurs au Québec. Pour en savoir davantage : [email protected] Pour participer en direct, cliquez sur ce lien : https://us06web.zoom.us/j/87398597019?pwd=UVp6OU1NenV3WDhVNHBtNERJRWF5UT09

Vous devrez vous identifier et discuter à caméra ouverte.

Animée par Michel Roy, cette activité gratuite est offerte aux hommes de tout âge qui ont le goût d’échanger entre eux, dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité.

Pour plus d’information : Partage au masculin au 418 228-7682.