COVID-19 : un décès dans la MRC Beauce-Sartigan

Selon le bilan de la Santé publique régionale publié aujourd'hui, les hospitalisations ont diminué en Chaudière-Appalaches et on ne compte un nouveau décès.

La personne décédée résidait au CHSLD du Séminaire dans la MRC de Beauce-Sartigan.Le nombre total de décès depuis le début de la pandémie en Chaudière-Appalaches est de 675.

Voici quel était le portrait ce matin dans les quatre centres hospitaliers de la région administrative concernant les hospitalisations liées à la COVID-19:

- Hôpital de Saint-Georges : deux dans les unités de soins (0) et aucune en soins intensifs (0), pour un total de deux.

- Hôtel-Dieu de Lévis : six dans les unités de soins (-1) et aucune en soins intensifs (0), pour un total de six.

- Hôpital de Thetford Mines : deux personne dans les unités de soins (0) et aucune en soins intensifs (0), pour un total de deux.

- Hôpital de Montmagny : aucune dans les unités de soins (0), aucune en soins intensifs (0) pour un total de zéro.

· Grand total pour les quatre hôpitaux : 10 dans les unités de soins (-1), aucune personne en soins intensifs (0), pour un total de 10.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 711 nouveaux cas, pour un total de 1 066 906 personnes infectées* ;

- 7 nouveau décès rapportés dans les 24 dernières heures, pour un total de 15 427 décès ;

- 3 951 travailleurs de la santé absents pour des raisons liées à la COVID (retrait préventif, isolement, en attente de résultats, etc.) ;

- 1 139 hospitalisations, soit une diminution de 42 par rapport à la veille ; 51 nouvelles entrées, 93 nouvelles sorties ;

- 31 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 1 par rapport à la veille ; 6 nouvelles entrées, 7 nouvelles sorties ;

- 13 461 prélèvements réalisés le 30 mai ;

- 214 101 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 175 580 positifs : 168 déclarés pour la journée d'hier, dont 139 positifs.

Pour ce qui est de la vaccination, 6 617 doses administrées s'ajoutent, soit 6 365 dans les dernières 24 heures et 252 avant le 31 mai, pour un total de 19 915 293 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 336 291 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 20 251 584 doses reçues par les Québécois.