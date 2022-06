Deux groupes communautaires de la Beauce remportent un prix

Deux organismes de la Beauce se sont distingués lors de la remise des Prix d’Excellence du réseau de la santé et des services sociaux du Québec qui s'est tenue le 26 mai.

Il s’agit du Groupe Espérance et Cancer qui accompagne les personnes atteintes de la maladie et leurs proches dans la MRC Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Les Etchemins. Il y a également le Groupe d’Accompagnement Jonathan qui se trouve la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Le prix d’excellence a été remis dans la catégorie Intégration des services pour le projet Services communautaires cancérologie-soins palliatifs-fin de vie.

Il est important de mentionner qu’en octobre dernier, ce projet innovateur au Québec a gagné au gala du CISSS-CA, le prix Amélioration de l’offre de services concertés avec la communauté et par la suite, en novembre 2021, au Congrès du Programme québécois de cancérologie le prix Soutien aux personnes en parcours cancer.

Huit organismes communautaires de Chaudière-Appalaches ont contribué au projet avec la collaboration du CRIC et du CISSS-CA. Ce projet consiste à la mise en place d’un processus de référencement systématique de toutes les personnes atteintes de cancer.

Les organismes partenaires dans ce projet sont :

- Groupe Espérance et Cancer (MRC Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Les Etchemins) - Accueil Sérénité (MRC Bellechasse)

- Albatros Lévis (MRC Lévis)

- Convergence Action Bénévole / Espoir Cancer (MRC Lévis)

- Cancer et Vie (MRC Les Appalaches)

- Centre d’Action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet (MRC Montmagny, L’Islet) - Groupe d’Accompagnement Jonathan (MRC Nouvelle-Beauce)

- Présence Vie Lotbinière (MRC Lotbinière)