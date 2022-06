Un salon rassembleur pour la Table de développement social

Mardi s’est tenu le premier salon de la Table de développement social-GRAP de la MRC Robert-Cliche à la salle O Sommet de Saint-Jules.

C’est plus d’une cinquantaine de personnes qui ont visité les kiosques au cours de cet avant-midi où on a aussi fait le bilan des actions réalisées par l'organisme au cours de la dernière année.

Les participants ont pu prendre connaissance des travaux faits, mais aussi échanger avec les différents présentateurs des kiosques portant sur le comité de coordination et la gouvernance de la table, le comité de communication et de gestion, l’accès à l’alimentation pour tous, l’éducation, la réussite éducative, l’accès au transport et aux services, le logement social et communautaire ainsi que la lutte contre les inégalités sociales, la pauvreté, les préjugés et l'exclusion.

Les visiteurs ont ainsi eux l’occasion de s’affirmer face aux plans d’actions proposés. Les intéressées ont également pu annoncer leur intérêt à se joindre aux chantiers en cours.

En plus des kiosques, certaines allocutions ont été prononcées par Stéphane Brown, attaché politique du député provincial Beauce-Nord, Luc Provençal, Éric Cadieux, de la Fondation Lucie et André Chagnon, en plus d'un témoignage de Phil Lauzon qui a livré ensuite une prestation musicale.

« L’inclusion sociale et la lutte à la pauvreté sont des enjeux reconnus par tous les membres et/ou partenaires impliqués dans les chantiers présentés à travers les kiosques, tels que cités ci-haut. Une communauté harmonieuse où on y retrouve tous les services accessibles est gage de rétention des citoyens et d’une bonne santé sociale et économique », ont conclu les responsables de la tenue du salon.

Rappelons que la mission de la Table de développement social-GRAP de la MRC Robert-Cliche est de faire converger les initiatives en développement social et partager une lecture commune des enjeux et des préoccupations afin d’agir ensemble pour l’amélioration de la qualité et des conditions de vie de la population.