Le Relais pour la vie amasse près de 160 000 $

La COVID−19 n’a pas dit son dernier mot au Québec. Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, le nombre de patients dans les hôpitaux à cause du coronavirus est passé de 1001 à 1025. On recense 20 personnes aux soins intensifs, une de plus que la veille. Cinq nouveaux décès se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore ...