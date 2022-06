5 questions à poser à son dentiste

Nous savons tous qu’une visite régulière chez notre dentiste peut assurer une bonne hygiène bucco-dentaire, en plus de prévenir de nombreux problèmes éventuels, allant des maladies de gencives à la mauvaise haleine, en passant par le cancer de la gorge et la perte de dents hâtive.

Pour tirer profit au maximum de notre rendez-vous dentaire, voici 5 questions à poser.

1. Quel est mon état de santé?

Généralement, lors de l’examen, le dentiste devrait procéder à une analyse des signes avant-coureurs de problèmes éventuels ou présents. Il tentera donc de repérer la présence de bosses ou de nodules inhabituels, les signes d’usure prématurée occasionnée par le grincement des dents, ainsi que le début ou la présence d’affaissement des gencives. S’informer de son état de santé donnera l’heure juste à propos de la situation actuelle et permettra de planifier les traitements à venir.

2. Comment puis-je améliorer ma santé bucco-dentaire?

Outre les recommandations de base pour tous, incluant le brossage des dents après chaque repas et l’utilisation quotidienne de la soie dentaire, le dentiste peut suggérer un type de brosse à dents en particulier pour éviter d’endommager les gencives. Il peut aussi expliquer comment bien passer la soie dentaire pour ne pas se blesser. Si vous avez des questions par rapport au nouveau rince-bouche ultra-blanchissant qui vient d’apparaître sur le marché ou si vos dents sont sensibles, il pourra aussi vous conseiller à ce sujet, ayant accès à de nombreuses études et connaissant bien les forces et faiblesses de vos dents.

3. Qu’est-ce que le dentiste peut faire pour améliorer ma santé bucco-dentaire?

Afin qu’il puisse bien vous conseiller, il doit être informé des symptômes que vous avez. Bien qu’il soit un expert dans le domaine, il ne peut deviner les douleurs et les malaises que vous ressentez. C’est pourquoi il est essentiel de prendre le temps de bien lui expliquer les problèmes vécus. Le dentiste pourra alors conseiller l’usage d’une attelle nocturne ou un traitement contre la mauvaise haleine, par exemple. La gêne n’a pas sa place en matière de santé dentaire.

4. Quelle information dois-je transmettre à mon médecin, et vice-versa?

Si l’examen dentaire révèle des anomalies, votre dentiste vous indiquera l’information à transmettre à votre médecin. De nombreux problèmes de santé apparaissent dans la bouche et peuvent dévoiler des carences en vitamines ou des signes précurseurs d’ostéoporose. Par ailleurs, le dentiste doit aussi être mis au courant de tout changement au niveau de la santé de son patient, car certains problèmes bucco-dentaires peuvent résulter de la prise de nouveaux médicaments ou d’autres problèmes de santé.

5. À quelle fréquence dois-je vous visiter?

Habituellement, les rendez-vous dentaires sont pris en fonction de l’assurance du patient. Si celle-ci rembourse un nettoyage à chaque année, le patient aura tendance à suivre ce rythme. Toutefois, selon l’état de la santé bucco-dentaire, le dentiste pourrait conseiller des visites plus rapprochées afin d’effectuer un suivi plus serré. Pour une santé bucco-dentaire optimale, mieux vaut suivre les recommandations de son dentiste à ce niveau.