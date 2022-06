Armoires de cuisine en similaque : quels avantages ?

Lorsque vous décidez de remplacer vos vieilles armoires de cuisine, vous vous retrouvez devant une multitude d’options. En effet, vous pourriez choisir entre du bois, du thermoplastique, de la mélamine, et autres. Mais connaissez-vous les armoires en similaque? Voyons plus en détail ce que sont les armoires en similaque et quels sont leurs avantages.

Qu’est-ce qu’une armoire de cuisine en similaque ?

La similaque est un matériau synthétique dont la finition ressemble à la laque. La méthode utilisée pour créer des armoires de cuisine permet d’obtenir un résultat final sans joints apparents. Le matériau est disponible dans des finis lustrés ou mats, et il est très résistant, ce qui en fait un choix de plus en plus populaire dans les cuisines modernes et minimalistes.

Les avantages des armoires de cuisine en similaque

Tel que mentionné ci-haut, les armoires en similaque sont offertes avec un fini mat ou lustré et dans plusieurs teintes, et sont reconnues pour être extrêmement résistantes. Mais elles ont bien d’autres avantages, dont ceux-ci :

Elles sont faciles à entretenir et peuvent être rapidement nettoyées avec de l’eau et du savon.

Elles sont résistantes aux égratignures, aux chocs, la chaleur, les rayons UV et l’humidité.

Elles sont également résistantes aux bactéries.

Elles sont idéales pour créer des cuisines modernes aux lignes épurées.

Les égratignures peuvent être facilement réparées à l’aide d’un fer à repasser.

Lorsque vous optez pour un fini lustré, vous augmentez la luminosité de votre cuisine.

Comment choisir vos armoires de cuisine ?

Les portes d'armoires sont l'une des premières choses que les gens remarquent dans votre cuisine, elles doivent donc avoir un impact positif. Outre le style, vos armoires de cuisine sont également très importantes pour le rangement et l'organisation de votre pièce. Vous devez donc examiner attentivement vos habitudes de cuisson pour décider quel type d'armoires vous servirait le mieux, à vous et à votre famille.

De plus, vous devez décider entre des armoires de cuisine sur mesure ou préfabriquées. Si vous avez le budget nécessaire, les armoires sur mesure sont une excellente option. Une entreprise de conception de cuisine professionnelle prendra un plan de votre espace et trouvera toutes les meilleures façons de maximiser le rangement, le style et l'efficacité de vos nouvelles armoires de cuisine.

Considérez également l’utilisation que vous faites de votre cuisine. Il ne sert à rien d'avoir une cuisine conçue pour la cuisson si vous ne faites que des pâtes. De même, rien ne sert d'avoir des tiroirs en grand nombre si vous n'utilisez que les mêmes quelques cuillères et spatules pour tous vos repas. Vous êtes la seule personne qui sait comment vous cuisinez, vous pouvez donc planifier tous les éléments de la conception de votre cuisine pour qu’elle réponde à vos besoins.

De même, si vous utilisez toujours le même grille-pain et le même robot culinaire pour presque tous les repas, l'ajout d'une armoire peut apporter encore plus un aspect pratique à votre cuisine. De cette façon, vous pouvez les ranger sans effort lorsqu'ils ne sont pas utilisés, mais les faire apparaître instantanément lorsque vous souhaitez cuisiner.