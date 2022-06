Projet bonheur: remercier ceux qui rendent nos journées meilleures

Voir la galerie de photos

Nancy Paquet et Andréanne Poulin, copropriétaires du Complexe 10e avenue à Saint-Georges, se sont associées à quelques entreprises pour offrir de petits cadeaux à des personnes qui mettent du soleil dans la vie de leurs clients.

Hier matin, elles ont apporté un bouquet de fleurs ainsi que des certificats à 10 personnes qui ont été remarquées pour la qualité de leurs services. « C’était magnifique à voir, les gens étaient surpris et contents, ils ne s’y attendaient pas. Et puis ça a apporté une belle vague de félicitations », a raconté Nancy, lors d’un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

C’est justement elle qui est à l’origine de cette généreuse idée. « Ça a commencé avec la petite dame du McDo que je ne connaissais pas, mais qui me sert le café tous les matins. Je trouvais que c’était plaisant de se faire servir par elle. Je me disais que même quand je ne feel pas, elle me rend de bonne humeur tellement elle est gentille. » C’est donc de là que lui est venue l’idée d’offrir un certificat cadeau à cette dame, Linda. Puis, en parlant de ce projet à ces collègues du Complexe 10e avenue, toutes ont décidé d’embarquer. D’autres entreprises que connaissait Nancy ont également suivi. « Finalement on s’est ramassé avec des certificats cadeaux totalisant 2 000 $ qu’on a répartis entre 10 personnes. »

« Je suis resté surpris ! En plus avec la panne de courant, tout le monde était en panique et puis là j’ai vu Nancy arriver avec un bouquet de fleurs. Je me demandais pour qui c'était puis quand elle me les a remises je suis resté très très surpris. Je suis très heureux, on se sent valorisé de voir que le monde nous apprécie d’une certaine manière », a confié Even Lacasse qui travaille chez Volkswagen.

Nancy souhaitait montrer à ces gens qu’ils sont un rayon de soleil pour les gens qu'ils servent. « On veut vous remercier aujourd’hui pour votre belle attitude au travail. Merci de rendre nos journées meilleures », disait-elle en allant à leur rencontre.

D’ailleurs sans le savoir, Marie-Ève Lapierre, de Poésie Florale, a emballé ses propres fleurs. « On trouvait ça super important de pouvoir remercier tous ces gens qui sont derrière les comptoirs et qui essaient de toujours garder le sourire même si chacun porte son baluchon », a-t-elle souligné à EnBeauce.com, elle qui a finalement été sélectionnée pour son travail. « J’étais très très émue, c’est super touchant. C’est des efforts qui sont remerciés, c’est le fun de recevoir à notre tour quand on donne. »

L’idée c’était aussi d’encourager ceux qui au contraire, n’ont pas d’air. « C’est dur dans les commerces aujourd’hui, on manque d’employés, tout le monde est fatigué. Oui on relève d’une pandémie, mais on peut être gentils avec les gens. C’est gratuit d’être gentil! On voulait que les gens réalisent qu’on le voit », en conclut Nancy Paquet.

Les entreprises participantes sont : VICKIE, Centre Hamann, Lemercier Saint-Georges, Fleuriste Poésie Florale St-Georges, Bar laitier St-Georges, La Pralinière, Savonnerie Histoire de Bulles - La boutique, Brasserie Murtha, Jack Saloon St-Georges de Beauce, Tim Hortons ( 150e rue St-Georges ) et EnBeauce.com.